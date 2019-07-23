В Кемеровской области вынесли приговор курсантам ФСИН по делу о попытке убийства
- РИА Новости
Подсудимые признаны виновными. Их приговорили к срокам от 8,5 года до 13 лет в исправительной колонии строгого режима.
Они также должны выплатить потерпевшей 2,5 млн рублей за причинённый моральный вред.
«Установлено, что в декабре 2017 года трое подсудимых решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы Валерия Недзвецкого.