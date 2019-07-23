В Кемеровской области вынесли приговор курсантам ФСИН по делу о попытке убийства

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Центральный районный суд Новокузнецка вынес приговор трём курсантам ФСИН по делу о попытке убийства однокурсницы. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт прокуратуры Кемеровской области.
В Кемеровской области вынесли приговор курсантам ФСИН по делу о попытке убийства
  • РИА Новости

Подсудимые признаны виновными. Их приговорили к срокам от 8,5 года до 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

Они также должны выплатить потерпевшей 2,5 млн рублей за причинённый моральный вред.

«Установлено, что в декабре 2017 года трое подсудимых решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд вынес приговор по делу об убийстве актёра местного театра драмы Валерия Недзвецкого.

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