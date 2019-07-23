Однофамильцы адмиралов смогут бесплатно посетить площадку боевой техники в Музее Победы в День ВМФ

Однофамильцы адмиралов смогут бесплатно посетить площадку боевой техники в Музее Победы в День Военно-морского флота, 28 июля, сообщает «Вечерняя Москва».

В выставочный комплекс приглашают жителей столицы с такими же фамилиями, как у Николая Кузнецова, Владимира Касатонова, Филиппа Октябрьского, Владимира Трибуца, Николая Харламова, Андрея Чабаненко и Сергея Горшкова.

Для посещения музея потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Бесплатным вход на площадку также сделают для школьников, студентов и курсантов российских военных вузов.

«Часть экспозиции на нашей площадке под открытым небом посвящена истории Военно-морского флота. Гости смогут увидеть точные копии катеров, подводных лодок и корабельного оружия. Оригиналы использовались в боях в годы Великой Отечественной войны», — цитирует пресс-службу музея портал мэра и правительства.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что старинная корабельная пушка откроет праздник Дня ВМФ в Севастополе.