В Госдуме оценили предложение сузить парковочные места

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Зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал заявление главы проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александра Шумского о том, что в России могут пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на городских парковках.
В Госдуме оценили предложение сузить парковочные места
  • РИА Новости

«На сегодняшний день я, как водитель, который каждый день находится за рулём, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать, уменьшить и за счёт этого ещё какое-то количество машин поставить на одну единицу территории», — сказал Лысаков.

Как отметил депутат, не все водители опытные. Каждый год получают права два миллиона автомобилистов, напомнил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.

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