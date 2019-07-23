В Госдуме оценили предложение сузить парковочные места
- РИА Новости
«На сегодняшний день я, как водитель, который каждый день находится за рулём, не замечал слишком больших парковочных мест, которые можно было бы утрамбовать, уменьшить и за счёт этого ещё какое-то количество машин поставить на одну единицу территории», — сказал Лысаков.
Как отметил депутат, не все водители опытные. Каждый год получают права два миллиона автомобилистов, напомнил он.
Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно предварительному национальному стандарту, который в настоящее время проходит общественное обсуждение, размеры машино-места будут зависеть от того, под каким углом к проезжей части расположена парковка.