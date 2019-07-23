Московские психологи окажут помощь пострадавшим при пожаре в лагере под Хабаровском

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Психологи столичного Института имени Сербского окажут помощь пострадавшим при пожаре в хабаровском детском лагере «Холдоми», сообщает сайт «Москва 24».
Московские психологи окажут помощь пострадавшим при пожаре в лагере под Хабаровском
  • ©МЧС России
  • РИА Новости

«На место пожара в детском лагере в посёлке Холдоми направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь», — отмечается в сообщении на сайте Минздрава.

В настоящее время психолого-психиатрическую помощь близким пострадавших оказывают два психиатра и психолог.

Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».

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