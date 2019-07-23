Московские психологи окажут помощь пострадавшим при пожаре в лагере под Хабаровском
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- РИА Новости
«На место пожара в детском лагере в посёлке Холдоми направлена бригада ведущих детских комбустиологов и реаниматологов. Пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь», — отмечается в сообщении на сайте Минздрава.
В настоящее время психолого-психиатрическую помощь близким пострадавших оказывают два психиатра и психолог.
Ранее депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в лагере «Холдоми».