В Госдуме прокомментировали пожар в хабаровском детском лагере

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».
В Госдуме прокомментировали пожар в хабаровском детском лагере
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Он отметил, что дополнительный отдых детей не подвергается проверке соответствующим образом.

«Но помнить всегда надо одно — за любое требование накануне заплачено здоровьем или даже жизнью. Вот это главное», — сказал Онищенко.

Как считает депутат, пересматривать нормы надзора нужно с учётом развития современных технологий, и метод проб и преступлений следует заменить на метод проб и ошибок.

«С бизнеса, если он такой у нас самостоятельный и всё знает, надо спрашивать построже», — добавил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям.

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