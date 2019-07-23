В Госдуме прокомментировали пожар в хабаровском детском лагере

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал пожар в хабаровском детском лагере «Холдоми».

Он отметил, что дополнительный отдых детей не подвергается проверке соответствующим образом.

«Но помнить всегда надо одно — за любое требование накануне заплачено здоровьем или даже жизнью. Вот это главное», — сказал Онищенко.

Как считает депутат, пересматривать нормы надзора нужно с учётом развития современных технологий, и метод проб и преступлений следует заменить на метод проб и ошибок.

«С бизнеса, если он такой у нас самостоятельный и всё знает, надо спрашивать построже», — добавил Онищенко.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям.