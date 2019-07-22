В Уфе ограничат движение из-за съёмок фильма для детей

В северных районах Уфы ограничат движение из-за съёмок детского фильма «Душа пирата», сообщает «Реальное время» со ссылкой на мэрию.

С 9:00 до 16:00 23 июля будет закрыта улица Победы — от Первомайской до Архитектурной улицы.

С 11:00 до 16:00 25 июля ограничения введут на улице Калинина — от улицы Мира до улицы Ульяновых. В этот же день с 17:00 до 19:00 перекроют Архитектурную — от Ульяновых до улицы Мира. Также запретят движение за Дворцом Орджоникидзе от улицы Конституции до улицы Космонавтов с 20:00 до 0:00.

29 июля и 30 июля с 9:00 до 21:00 для транспорта станет недоступна улица Калинина — от Победы до улицы Рыбакова.

Ранее издание InKazan.ru сообщало, что в Казани в конце июля ограничат движение транспорта из-за чемпионата Европы по триатлону Ironstar.