В ДТП в Удмуртии один человек погиб и четверо пострадали

В дорожно-транспортном происшествии в Удмуртии один человек погиб и четверо пострадали, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на 1-й отдел управления ГИБДД МВД России по региону.

По имеющимся данным, в субботу, 20 июля, на 19-м километре трассы Ижевск — Сарапул 41-летняя женщина за рулём Lada при повороте налево врезалась в ВАЗ-2107, которым управлял 73-летний мужчина.

Пострадали оба водителя, а также две пассажирки второго автомобиля. Ещё одна пассажирка ВАЗ также была госпитализирована, позднее она скончалась в больнице.

Ранее Пятый канал передавал, что в ДТП с пассажирским автобусом и грузовиком в Московской области пострадали шесть человек.