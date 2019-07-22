Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
- РИА Новости
Сообщается, что Кондратьев приговорён к двум годам лишения свободы, после отбытия основного наказания он не сможет занимать должности с доступом к гостайне.
Асеевой назначено 100 тыс. рублей штрафа.
Разбирательство прошло в особом порядке и в закрытом от слушателей режиме, отмечает агентство.
Как стало известно из приговора, Кондратьев работал помощником главы штаба одной из воинских частей.
В феврале майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене.