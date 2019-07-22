Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны

Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.

Сообщается, что Кондратьев приговорён к двум годам лишения свободы, после отбытия основного наказания он не сможет занимать должности с доступом к гостайне.

Асеевой назначено 100 тыс. рублей штрафа.

Разбирательство прошло в особом порядке и в закрытом от слушателей режиме, отмечает агентство.

Как стало известно из приговора, Кондратьев работал помощником главы штаба одной из воинских частей.

В феврале майору Черноморского флота вынесли приговор по делу о госизмене.