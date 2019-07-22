В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт
Как отметили в СК, самолёт авиакомпании Utair, который должен был отправиться в Минеральные Воды, набрал высоту, однако позднее был вынужден выработать топливо и вернуться.
«На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. В 8 часов 13 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета», — указали в ведомстве.
Пассажиры и члены экипажа не пострадали.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с техническими проблемами.
Отмечалось, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего борт вернулся в аэропорт латвийской столицы.