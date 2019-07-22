В Тюмени пассажирский самолёт вынужденно вернулся в аэропорт

Следственный комитет начал проверку после того, как в аэропорт Тюмени после вылета вернулся самолёт из-за срабатывания датчика неисправности шасси.

Как отметили в СК, самолёт авиакомпании Utair, который должен был отправиться в Минеральные Воды, набрал высоту, однако позднее был вынужден выработать топливо и вернуться.

«На борту воздушного судна находилось 105 пассажиров, из них 19 детей и 5 членов экипажа. В 8 часов 13 минут воздушное судно произвело благополучную посадку в аэропорту вылета», — указали в ведомстве.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании AirBaltic, выполнявший рейс из Риги в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с техническими проблемами.

Отмечалось, что экипаж самолёта сообщил о технических проблемах, после чего борт вернулся в аэропорт латвийской столицы.