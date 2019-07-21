Замглавы правительства Сахалина уволили после конфликта в кафе

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение уволить Кирилла Подберезного с должности заместителя председателя правительства региона в связи с инцидентом в кафе.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте губернатора и правительства Сахалина.

По данным пресс-службы, «ранее Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города».

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — заявил Лимаренко.

Как сообщает «Российская газета», чиновника уволили за драку в кафе. По данным издания, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Подберезного, участвует в драке в кафе Южно-Сахалинска.