Замглавы правительства Сахалина уволили после конфликта в кафе

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Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение уволить Кирилла Подберезного с должности заместителя председателя правительства региона в связи с инцидентом в кафе.
Замглавы правительства Сахалина уволили после конфликта в кафе
  • ©sakhalin.gov.ru

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте губернатора и правительства Сахалина. 

По данным пресс-службы, «ранее Кирилл Подберезный стал участником инцидента в одном из кафе города».

«Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества», — заявил Лимаренко. 

Как сообщает «Российская газета», чиновника уволили за драку в кафе. По данным издания, ранее в сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на Подберезного, участвует в драке в кафе Южно-Сахалинска.

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