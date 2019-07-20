В Петербурге не исключили появления арт-объекта на месте «Крестов»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что здание, в котором ранее располагалось СИЗО «Кресты», можно обустроить как арт-объект с гостиницами, ресторанами и музеями.

«Объект очень интересный, находится практически в центре города. Там, мне кажется, нужно сделать арт-объект, соответствующую гостиницу, какие-то рестораны, музеи. Это пользуется популярностью за рубежом», — цитирует ТАСС Беглова.

Старое здание «Крестов» приобрело свою нынешнюю конфигурацию в 1890 году. С 1964 года объект стал следственным изолятором № 1.

В прошлом году портал «Невские новости» передавал, что в Санкт-Петербурге перехватили квадрокоптеры, летевшие в СИЗО-1 («Кресты»).