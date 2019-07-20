В Петербурге не исключили появления арт-объекта на месте «Крестов»

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что здание, в котором ранее располагалось СИЗО «Кресты», можно обустроить как арт-объект с гостиницами, ресторанами и музеями.
В Петербурге не исключили появления арт-объекта на месте «Крестов»
  • © РИА Новости

«Объект очень интересный, находится практически в центре города. Там, мне кажется, нужно сделать арт-объект, соответствующую гостиницу, какие-то рестораны, музеи. Это пользуется популярностью за рубежом», — цитирует ТАСС Беглова. 

Старое здание «Крестов» приобрело свою нынешнюю конфигурацию в 1890 году. С 1964 года объект стал следственным изолятором № 1.

В прошлом году портал «Невские новости» передавал, что в Санкт-Петербурге перехватили квадрокоптеры, летевшие в СИЗО-1 («Кресты»).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить