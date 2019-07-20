МВД назвало число участников митинга в Москве

В ГУ МВД по Москве сообщили, что в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в столице принимают участие около 12 тыс. человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

© Евгений Одиноков

РИА Новости

«В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщили в МВД. По данным ведомства, с целью обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия. «Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности», — заявили в МВД. Отмечается, что указанные утверждения не соответствуют действительности, поскольку досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах.