МВД назвало число участников митинга в Москве
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- РИА Новости
«В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщили в МВД.
По данным ведомства, с целью обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия.
«Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности», — заявили в МВД.
Отмечается, что указанные утверждения не соответствуют действительности, поскольку досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах.