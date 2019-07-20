МВД назвало число участников митинга в Москве

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В ГУ МВД по Москве сообщили, что в согласованном митинге на проспекте Академика Сахарова в столице принимают участие около 12 тыс. человек. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
МВД назвало число участников митинга в Москве
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«В мероприятии принимают участие порядка 12 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — сообщили в МВД.

По данным ведомства, с целью обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах организованы досмотровые мероприятия.

«Организаторы мероприятия обвиняют сотрудников правоохранительных органов в искусственных затруднениях допуска граждан в зону безопасности», — заявили в МВД.

Отмечается, что указанные утверждения не соответствуют действительности, поскольку досмотр проводится в целях безопасности и организаторы митинга были проинформированы об указанных мерах.

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