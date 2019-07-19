Власти прокомментировали ситуацию со строительством КПО в Ликино-Дулёве

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Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала «360» рассказал, когда власти региона примут решение о строительстве комплекса по переработке отходов (КПО) в Ликино-Дулёве.
Власти прокомментировали ситуацию со строительством КПО в Ликино-Дулёве
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По его словам, соответствующее решение будет принято только после проведения всех необходимых экспертиз.

«Принять решение о строительстве КПО мы можем только после геологических изысканий, после проекта, после прохождения государственной экологической экспертизы, утверждения санитарно-защитной зоны и ещё целого ряда мероприятий по проверке территории», — пояснил Хромушин.

Он напомнил, что в прошлом году в Ликино-Дулёве состоялся митинг на фоне закрытия полигона «Заволенье» и открытия КПО в Соболеве.

В связи с этим представители инициативной группы, состоящей из 14 человек, предложили альтернативные участки в Ликино-Дулёве.

В январе губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что власти региона планируют построить девять комплексов по переработке отходов в 2019 году.

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