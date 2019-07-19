В России откроют около ста центров помощи родителям по воспитанию детей

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Министерство просвещения заявило о намерении открыть на территории России до конца года около ста центров помощи для родителей.
В России откроют около ста центров помощи родителям по воспитанию детей
  • ©pixabay.com

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

Основной задачей этих центров будет «повышение психолого-педагогической компетентности матерей и отцов». Также для помощи родителям планируется открыть информационно-просветительский портал.  

«Основных целевых групп — пять. Это родители малышей до трёх лет, которым необходима помощь в раннем развитии; родители дошкольников, не посещающих детский сад; школьников на домашнем обучении с ОВЗ и инвалидностью; школьников с девиантным поведением; и те, кто планирует усыновить ребенка», — заявила и. о. директора Института коррекционной педагогики Российской академии образования Татьяна Соловьёва.

На данный момент в России функционируют около 14 тыс. консультативных центров для родителей, однако их деятельность напрямую не направлена на оказание психологической или педагогической помощи.  

Будущие работники центров уже проходят обучение и будут компетентны в вопросах здравоохранения, правильного воспитания и психологии.

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