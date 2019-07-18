Следователи начали проверку после ДТП в Туве

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Следователи начали доследственную проверку после ДТП в Туве, в результате которого погибли семь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.
Следователи начали проверку после ДТП в Туве
  • © пресс-служба МВД по Республике Тыва

«На место выехал руководитель ведомства. Начата доследственная проверка по части 5 статьи 264 (УК России. — RT)», — цитирует РИА Новости собеседника агентства.

В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей. 

Инцидент произошёл на трассе Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.

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