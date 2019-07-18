Следователи начали проверку после ДТП в Туве
- © пресс-служба МВД по Республике Тыва
«На место выехал руководитель ведомства. Начата доследственная проверка по части 5 статьи 264 (УК России. — RT)», — цитирует РИА Новости собеседника агентства.
В Туве в результате ДТП с участием двух автомобилей погибли семь человек, включая троих детей.
Инцидент произошёл на трассе Кызыл — Эрзин. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora.
В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске четверо пешеходов получили тяжёлые травмы.