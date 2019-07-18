Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе

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Министерство обороны России опровергло сообщения британских СМИ об участии российских войск в боевой операции в сирийском Идлибе. В ведомстве подчеркнули, что в провинции размещены только наблюдательные посты российской военной полиции.
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
  • Reuters

«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Минобороны напомнили, что российские сотрудники находятся в Идлибе по соглашению с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня. При этом подчёркивается, что никаких российских «сухопутных войск в Сирии не было и нет».

Ранее Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев передавало, что Россия направила в регион специальные подразделения для участия в совместной военной операции с правительственными войсками президента Сирии Башара Асада.

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