Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
- Reuters
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Минобороны напомнили, что российские сотрудники находятся в Идлибе по соглашению с турецкой стороной для контроля за соблюдением режима прекращения огня. При этом подчёркивается, что никаких российских «сухопутных войск в Сирии не было и нет».
Ранее Reuters со ссылкой на сирийских повстанцев передавало, что Россия направила в регион специальные подразделения для участия в совместной военной операции с правительственными войсками президента Сирии Башара Асада.