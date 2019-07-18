В Минэнерго рассказали о сроках восстановления работы Калининской АЭС
- РИА Новости
«Необходимо провести некоторые регламентные процедуры. Скорее всего, в течение двух суток будет выведена на номинальную мощность», — заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно.
«Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы», — добавил он.
Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили об отключении трёх энергоблоков АЭС в результате выключения одного из трансформаторов. Позднее стала известна причина инцидента.