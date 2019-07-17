В Совфеде оценили возможность недопуска «Родины» и «Зелёных» на выборы в Севастополе

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с RT прокомментировала информацию о том, что избирком Севастополя может отказать в регистрации партиям «Родина» и «Зелёные».

«В то, что есть вероятность, что севастопольский избирком может снять партии «Родина» и «Зелёные», что такая информация прошла, я не могу поверить. От партий, а также независимых кандидатов на выборах в Севастополе много не просто уважаемых в городе политиков, но и действующих депутатов», — сказала Тимофеева.

Она допустила, что такое развитие событий может дискредитировать избирательную систему.

«Подписи собирались публично, видеотрансляция велась в интернете. Весь город видел, как севастопольцы приходили на Нахимова и поддерживали партии и кандидатов», — добавила сенатор.

Тимофеева также выразила надежду на то, что подобный сценарий не будет реализован.

Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября. 14 регионов России будут выбирать главу субъекта, также состоятся выборы депутатов в 13 заксобраний.