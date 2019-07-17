В Астрахани возбуждено 17 дел против чиновников и бизнесменов

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Следственный комитет России расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Астрахани возбуждено 17 дел против чиновников и бизнесменов
  • © Следственный комитет РФ

Отмечается, что дела возбуждены по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» и касаются незаконного выделения бюджетных средств и нарушений при переселении людей из аварийного жилья.

По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии более чем на 47 млн рублей для оплаты услуг компании, название которой не раскрывается.

При переселении людей из аварийного жилья вскрылись многочисленные нарушения.

Ранее Karelinform.ru сообщал, что правительство Карелии распределило районам республики субсидии на переселение граждан из аварийного фонда. Соответствующее постановление подписал глава региона Артур Парфенчиков. Денежные средства получат 14 муниципалитетов.

Как ожидается, в рамках первого этапа программы будут расселены 1237 человек из 464 аварийных жилых помещений.

URA.RU также сообщало, что Курганская область получит на расселение 2,2 млрд рублей из аварийного фонда.

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