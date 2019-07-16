ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов

В ФНС России прокомментировали сообщения о сбое в едином реестре ЗАГСов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФНС пояснили, что в настоящеее время проходит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о котором сообщалось заранее.

Как отметили в ведомстве, система разработана таким образом, что в ходе технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме.

«Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления», — сообщили в ФНС.

Также в ведомстве подчеркнули, что это штатная ситуация, и отметили, что на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС.

Ранее СМИ сообщали, что в общероссийской системе произошёл сбой, который якобы привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния.