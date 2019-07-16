ФНС прокомментировала сообщения о сбое в реестре ЗАГСов
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- РИА Новости
В ФНС пояснили, что в настоящеее время проходит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о котором сообщалось заранее.
Как отметили в ведомстве, система разработана таким образом, что в ходе технологических работ операторы могут работать в офлайн-режиме.
«Все данные будут автоматически внесены в систему после завершения обновления», — сообщили в ФНС.
Также в ведомстве подчеркнули, что это штатная ситуация, и отметили, что на офлайн-режим операторы переходят, например, в случае отсутствия связи в органах ЗАГС.
Ранее СМИ сообщали, что в общероссийской системе произошёл сбой, который якобы привел к трудностям при регистрации актов гражданского состояния.