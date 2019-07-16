Путин разрешил Минобороны оборудовать спецсигналами 22 машины

Президент России Владимир Путин предоставил Министерству обороны возможность оборудовать 22 автомобиля специальными устройствами для подачи световых и звуковых сигналов.

Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Своим указом президент поручил внести изменения в перечень государственных органов, на транспортные средства которых устанавливаются спецсигналы.

«Министерство обороны России — 22», — говорится в документе.

Как сообщает ТАСС, в указе главы государства от 2012 года Минобороны было разрешено оборудовать спецсигналами 20 машин.

Ранее Путин запретил использовать спецсигналы не входящим в МЧС службам.