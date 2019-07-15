Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Водолазы нашли тела четырёх мужчин, пропавших во время ЧП на реке Лене в Якутии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по Якутии.

«Обнаружено ещё одно тело. Итого погибли семь человек, из них трое детей», — заявили в МЧС.

Отмечается, что 11 человек, в числе которых были дети, отдыхали в несанкционированном месте на берегу Лены в районе острова Пономарёв.

В ходе купания дети позвали на помощь. Четверо взрослых пропали при попытке спасти детей.

Двое детей были извлечены из воды, но спасти их не удалось. Тело ещё одного ребёнка было обнаружено позже.

Ранее в районе Якутска двое детей погибли во время купания в реке Лене.