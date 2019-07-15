Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи

Короткая ссылка
Водолазы нашли тела четырёх мужчин, пропавших во время ЧП на реке Лене в Якутии. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС по Якутии.
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Обнаружено ещё одно тело. Итого погибли семь человек, из них трое детей», — заявили в МЧС. 

Отмечается, что 11 человек, в числе которых были дети, отдыхали в несанкционированном месте на берегу Лены в районе острова Пономарёв. 

В ходе купания дети позвали на помощь. Четверо взрослых пропали при попытке спасти детей.

Двое детей были извлечены из воды, но спасти их не удалось. Тело ещё одного ребёнка было обнаружено позже. 

Ранее в районе Якутска двое детей погибли во время купания в реке Лене. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить