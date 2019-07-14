СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир.

«По предварительным данным, сегодня вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в поле, расположенном вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир», — сообщили в СК.

Там отметили, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Как сообщает ТАСС, в катастрофе погиб руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолёта неизвестна», — сказали агентству в федерации.

Ранее стало известно, что в Солнечногорском районе Московской области частный вертолёт совершил жёсткую посадку, в результате которой погибли два человека.