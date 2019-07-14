СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Robinson в Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир.
СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Подмосковье
  • © Следственный Комитет Российской Федерации

«По предварительным данным, сегодня вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в поле, расположенном вблизи деревни Барское-Мелечкино городского округа Солнечногорск Московской области, в результате которой погибли пилот и пассажир», — сообщили в СК.

Там отметили, что разрушений и пострадавших на земле нет.

Как сообщает ТАСС, в катастрофе погиб руководитель Федерации сверхлёгкой авиации Игорь Никитин.

«По имеющимся у нас данным, Никитин погиб. Причина катастрофы вертолёта неизвестна», — сказали агентству в федерации.

Ранее стало известно, что в Солнечногорском районе Московской области частный вертолёт совершил жёсткую посадку, в результате которой погибли два человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить