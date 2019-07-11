Обвиняемый по делу о гибели подростка предстанет перед судом в Удмуртии

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Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели подростка в результате падения части фонтана, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обвиняемый по делу о гибели подростка предстанет перед судом в Удмуртии
  • РИА Новости

Из материалов дела следует, что сотрудник парка, отвечавший за безопасность сооружения, не потребовал проектную документацию и технический паспорт на установленный в 2017 году фонтан. Он также допустил нарушение при зимней консервации конструкции.

Мужчина обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Дело будет направлено в Октябрьский районный суд.

В 2018 году телеканал «Звезда» сообщал, что инцидент произошёл, когда группа школьников прогуливалась в парке имени Горького. На одного из подростков упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы школьник скончался.

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