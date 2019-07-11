В Курской области обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны

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В селе Карыж Глушковского района обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.
В Курской области обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Звонок об обнаружении боеприпасов поступил 13 июля. На место выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Снаряды были вывезены на полигон для уничтожения.

Как напоминают в МЧС, при обнаружении подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу спасения «112».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.

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