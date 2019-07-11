В Курской области обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны
- РИА Новости
Звонок об обнаружении боеприпасов поступил 13 июля. На место выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.
Снаряды были вывезены на полигон для уничтожения.
Как напоминают в МЧС, при обнаружении подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу спасения «112».
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.