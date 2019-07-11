В Курской области обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны

В селе Карыж Глушковского района обезвредили две миномётные мины времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Курской области.

РИА Новости

Звонок об обнаружении боеприпасов поступил 13 июля. На место выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Снаряды были вывезены на полигон для уничтожения. Как напоминают в МЧС, при обнаружении подозрительного предмета следует незамедлительно обращаться в службу спасения «112». Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.