В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования школьницы в лагере

В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования девятилетней девочки в лагере, сообщает kp.ru.

«По предварительной версии, происшествие имело место днём 9 июля 2019 года на территории лагеря в Добровском районе», — заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Там уточнили, что группа подростков играла рядом с жилым корпусом и в какой-то момент девочка пожаловалась на боль в глазу, после чего обратилась в медпункт.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причина и степень причинённого вреда здоровью ребёнка.

Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.