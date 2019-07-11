В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования школьницы в лагере

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В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования девятилетней девочки в лагере, сообщает kp.ru.
В Липецкой области проводят проверку по факту травмирования школьницы в лагере
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«По предварительной версии, происшествие имело место днём 9 июля 2019 года на территории лагеря в Добровском районе», — заявили в пресс-службе регионального УМВД.

Там уточнили, что группа подростков играла рядом с жилым корпусом и в какой-то момент девочка пожаловалась на боль в глазу, после чего обратилась в медпункт.

Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причина и степень причинённого вреда здоровью ребёнка.

Ранее Nation News сообщал, что в Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки.

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