На московских остановках появились новые автоматы по продаже билетов
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Они находятся в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок.
С их помощью можно пополнить карту «Тройка» и карту москвича, а также узнать время прибытия транспорта.
«Компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Устройства работают круглосуточно.
Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.