На московских остановках появились новые автоматы по продаже билетов

На 15 столичных остановках общественного транспорта появились новые автоматы по продаже билетов, сообщает «Вечерняя Москва».

Они находятся в районах Солнцево, Орехово-Борисово Северное, Зябликово и Метрогородок.

С их помощью можно пополнить карту «Тройка» и карту москвича, а также узнать время прибытия транспорта.

«Компактные аппараты крепятся на стеклянные павильоны остановок автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Устройства работают круглосуточно.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.