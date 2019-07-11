Следователи рассказали об обысках в кабинете вице-премьера Якутии

Короткая ссылка
В СК рассказали о причинах обысков в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Следователи рассказали об обысках в кабинете вице-премьера Якутии
  • © Следственный комитет РФ

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, мотивом для обысков и выемки документов стало расследование уголовного дела, возбуждённого «по факту фиктивной приёмки работ по обслуживанию автомобильных дорог в Усть-Майском районе в отношении должностных лиц ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)» по признакам… превышения должностных полномочий».

По версии следствия, сотрудники учреждения приняли работы одной из коммерческих фирм, хотя им было известно, что часть работ не была выполнена.

По имеющейся у следователей информации, сумма ущерба от данных действий превышает 4,3 млн рублей.

Вместе с этим в СК подчеркнули, что появившиеся ранее данные о том, что обыски связаны с уголовным делом в отношении экс-заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог ГКУ, который обвиняется во взятке в 3 млн рублей, не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете Колодезникова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить