СК начал проверку из-за пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах
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Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа в составе криминалистов, следователей 1-го и 2-го управления по расследованию особо важных дел СК России по Московской области, а также следователи территориального одела.
«Организовано проведение доследственной проверки. Уточняется информация о количестве пострадавших», — сообщили в СК.
11 июля в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошёл крупный пожар. Пожарным удалось потушить факельное горение.
По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.