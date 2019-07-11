СК начал проверку из-за пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах

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Следственный комитет по Московской области организовал доследственную проверку по факту пожара на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах.
СК начал проверку из-за пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что на место происшествия выехала следственная группа в составе криминалистов, следователей 1-го и 2-го управления по расследованию особо важных дел СК России по Московской области, а также следователи территориального одела.

«Организовано проведение доследственной проверки. Уточняется информация о количестве пострадавших», — сообщили в СК.

11 июля в Мытищах на территории ТЭЦ-27 произошёл крупный пожар. Пожарным удалось потушить факельное горение

По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

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