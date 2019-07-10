Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze

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Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
  • РИА Новости

«Сообщение ВМС Украины о якобы заходе сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый» в запретную зону проведения учений Sea Breeze 2019 не соответствует действительности», — приводит сообщение Интерфакс.

В ЧФ подчеркнули, что российское судно выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Отмечается, что он действует в строгом соответствии с нормами международного права.

Ранее Военно-морские силы Украины заявили, что «Сметливый» якобы зашёл в закрытый для мореплавания район, где проводились манёвры Sea Breeze. 

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