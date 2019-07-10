В горах Сочи туристка упала в обрыв

В Сочи 26-летняя туристка из Уфы упала в обрыв в горах Красной Поляны.

Об этом сообщают «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

«На место прибыли сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели обнаружили в лесу пострадавшую, вывели её на тропу и сопроводили до гостиницы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 8 июля девушка во время вечерней прогулки по «Тропе здоровья» оступилась и скатилась по крутому склону.

Туристка не пострадала, но самостоятельно выбраться из леса не смогла и вызвала МЧС.

17 июня в Геленджике туристка упала с 20-метровой скалы.