В горах Сочи туристка упала в обрыв

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В Сочи 26-летняя туристка из Уфы упала в обрыв в горах Красной Поляны.
В горах Сочи туристка упала в обрыв
  • © «Кубань-СПАС»

Об этом сообщают «Юга.ру», ссылаясь на пресс-службу МЧС по региону.

«На место прибыли сотрудники Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели обнаружили в лесу пострадавшую, вывели её на тропу и сопроводили до гостиницы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что 8 июля девушка во время вечерней прогулки по «Тропе здоровья» оступилась и скатилась по крутому склону.

Туристка не пострадала, но самостоятельно выбраться из леса не смогла и вызвала МЧС. 

17 июня в Геленджике туристка упала с 20-метровой скалы.

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