В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Короткая ссылка
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом рассказал официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

«Генеральной прокуратурой России рассмотрено 32 запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче, принято 11 решений о выдаче, по четырём в выдаче отказано, принято два решения об отсрочке», — цитирует Куренного РИА Новости.

По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, отказано в удовлетворении трёх.

В феврале Генеральные прокуратуры России и Словении подписали программу сотрудничества на 2019—2020 годы.

Ожидается, что выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит ознакомиться со структурой, функциями и организацией работы прокуратур России и Словении, обменяться передовым опытом борьбы с коррупцией и легализацией доходов, полученных преступным путём, а также противодействия терроризму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить