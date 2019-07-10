В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной

Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Об этом рассказал официальный представитель российского надзорного ведомства Александр Куренной.

«Генеральной прокуратурой России рассмотрено 32 запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче, принято 11 решений о выдаче, по четырём в выдаче отказано, принято два решения об отсрочке», — цитирует Куренного РИА Новости.

По его словам, в 2019 году в Генпрокуратуру Украины направлено 20 запросов о выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, удовлетворены пять запросов, отказано в удовлетворении трёх.

В феврале Генеральные прокуратуры России и Словении подписали программу сотрудничества на 2019—2020 годы.

Ожидается, что выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит ознакомиться со структурой, функциями и организацией работы прокуратур России и Словении, обменяться передовым опытом борьбы с коррупцией и легализацией доходов, полученных преступным путём, а также противодействия терроризму.