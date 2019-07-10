В России могут появиться турбоперекрёстки

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В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки. Как пишет газета «Известия», их планируется предусмотреть в предварительном национальном стандарте (ПНСТ).

По данным издания, в новом ПНСТ также предлагается закрепить различные виды светофорных объектов. В частности, дополнить стандартные конструкции новыми элементами — стрелками, указывающими направление движения и возможность разворота.

Кроме того, предусмотрена возможность установки светофоров квадратной формы: в них лампа занимает всю площадь красной, жёлтой или зелёной секции.

Также проект нового ПНСТ предполагает, что на нерегулируемых переходах появятся датчики движения — они автоматически включат красную лампу над «зеброй» во время движения человека.

В мае сайт «Москва 24» сообщал, что в российской столице перенастроили светофоры ещё на 34 пешеходных переходах.

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