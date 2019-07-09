Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.

При этом он отметил, что принял решение самостоятельно управлять автомобилем.

«На следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причём сам за рулём», — написал Орешкин.

Министр уточнил, что проедет в том числе через Владимир, Казань и Самару, попросив подписчиков дать ему совет относительно того, где можно остановиться и что посмотреть в городах в рамках маршрута.

Как передаёт РИА Новости, в пресс-службе ведомства сообщили, что Орешкин отправится в Тольятти на Lada XRay.

Ранее, как передавал Nation News, стали известны марки самых популярных в мае кроссоверов и внедорожников в России.