Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay

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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в своём Instagram сообщил, что планирует отправиться на форум моногородов в Тольятти на автомобиле Lada XRay.
Орешкин намерен отправиться на форум в Тольятти на Lada XRay
  • РИА Новости

При этом он отметил, что принял решение самостоятельно управлять автомобилем.

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В понедельник на следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причем сам за рулем по маршруту Москва - Владимир- Нижний Новгород - Чебоксары - Казань - Самара - Тольятти. Помимо возможности пообщаться с людьми по всему маршруту, есть еще несколько важных вопросов. Главный - подготовить позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией трассы М7. Обязательно хочется пообщаться с предпринимателями, посетить один из проектов нашего проекта по «Производительности». Выдвигаюсь в пятницу и планирую сделать две остановки: в Нижнем и в Казани. Пишите, если кто знает куда можно заехать, что посмотреть, с кем пообщаться?

Публикация от Maxim Oreshkin (@oreshkin_max)

«На следующей неделе я буду в Тольятти на форуме моногородов. Добираться туда я собираюсь нестандартным способом. Я поеду на машине, причём сам за рулём», — написал Орешкин.

Министр уточнил, что проедет в том числе через Владимир, Казань и Самару, попросив подписчиков дать ему совет относительно того, где можно остановиться и что посмотреть в городах в рамках маршрута.

Как передаёт РИА Новости, в пресс-службе ведомства сообщили, что Орешкин отправится в Тольятти на Lada XRay.

Ранее, как передавал Nation News, стали известны марки самых популярных в мае кроссоверов и внедорожников в России.

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