Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

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Басманный суд Москвы до 13 октября продлил срок ареста партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора — гражданину Франции Филиппу Дельпалю, который обвиняется в мошенничестве.
Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля
  • РИА Новости

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Дельпаля до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс решение судьи.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении Дельпалю меры пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что французские дипломаты следят за ситуацией вокруг дела Baring Vostok, в рамках которого был задержан гражданин Франции Филипп Дельпаль.

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