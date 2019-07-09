Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля

Басманный суд Москвы до 13 октября продлил срок ареста партнёру инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора — гражданину Франции Филиппу Дельпалю, который обвиняется в мошенничестве.

«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Дельпаля до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс решение судьи.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении Дельпалю меры пресечения на домашний арест или залог в 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что французские дипломаты следят за ситуацией вокруг дела Baring Vostok, в рамках которого был задержан гражданин Франции Филипп Дельпаль.