Эксперты назвали самые продаваемые автомобили со средней ценой 2 млн рублей

Короткая ссылка
Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили со средней ценой 2 млн рублей, сообщают «Известия».
Эксперты назвали самые продаваемые автомобили со средней ценой 2 млн рублей
  • Reuters

На первом месте — седан Toyota Camry. С января по июнь 2019 года реализовано 16,3 тыс. машин. Их стартовая цена составляет 1,57 млн рублей. Самая дорогая версия оценивается в 2,5 млн.

На втором месте — Volkswagen Tiguan (16,29 тыс.). Диапазон цен — от 1,5 до 2,6 млн рублей.

Далее следуют Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq.

Ранее Nation News назвал самые популярные автомобили со средней ценой ниже 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить