Эксперты назвали самые продаваемые автомобили со средней ценой 2 млн рублей

Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили со средней ценой 2 млн рублей, сообщают «Известия».

На первом месте — седан Toyota Camry. С января по июнь 2019 года реализовано 16,3 тыс. машин. Их стартовая цена составляет 1,57 млн рублей. Самая дорогая версия оценивается в 2,5 млн.

На втором месте — Volkswagen Tiguan (16,29 тыс.). Диапазон цен — от 1,5 до 2,6 млн рублей.

Далее следуют Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq.

Ранее Nation News назвал самые популярные автомобили со средней ценой ниже 1 млн рублей.