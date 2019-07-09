В метро запустили объявления о будущих пересадках на МЦД

В метрополитене запустили объявления о будущих пересадках на Московские центральные диаметры (МЦД).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Услышать такие объявления можно в поездах на Филёвской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях.

До конца июля они зазвучат на всех станциях метро и МЦК, с которых можно будет пересесть на МЦД.

«Таким образом пассажиры заранее узнают о том, что в городе скоро заработает новый вид общественного транспорта. У них будет возможность изучить маршруты диаметров и составить для себя новый, более удобный маршрут по городу», — цитирует главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.