В компании «Красное & Белое» объяснили проверку в челябинском офисе
- РИА Новости
«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», — сказали агентству.
Как отметили в компании, проверяющие ведут себя корректно, вся запрашиваемая информация им немедленно предоставляется.
В конце декабря на объектах компании прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.
В январе стало известно о намерении объединить «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси».