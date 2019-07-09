В компании «Красное & Белое» объяснили проверку в челябинском офисе

Короткая ссылка
Проверка в офисе алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске связана с контрагентом, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
В компании «Красное & Белое» объяснили проверку в челябинском офисе
  • РИА Новости

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», — сказали агентству.

Как отметили в компании, проверяющие ведут себя корректно, вся запрашиваемая информация им немедленно предоставляется.

В конце декабря на объектах компании прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В январе стало известно о намерении объединить «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить