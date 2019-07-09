В компании «Красное & Белое» объяснили проверку в челябинском офисе

Проверка в офисе алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске связана с контрагентом, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

«В рамках проверки нашего контрагента для подтверждения деловых связей между ним и нами у нас сегодня в офисе находятся проверяющие в лице правоохранительных структур и налоговой инспекции», — сказали агентству.

Как отметили в компании, проверяющие ведут себя корректно, вся запрашиваемая информация им немедленно предоставляется.

В конце декабря на объектах компании прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В январе стало известно о намерении объединить «Красное & Белое», «Бристоль» и «Дикси».