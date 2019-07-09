Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера

Президент России Владимир Путин подарил пятикласснику из Красноярска щенка золотистого ретривера, сообщает Министерство образования Красноярского края.

Как отмечается, подарок 12-летнему Арсению вручила министр образования региона Светлана Маковская.

Мальчик написал письмо главе государства после Нового года с просьбой о собаке.

«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — говорилось в послании.

Арсений обучается по адаптированной программе (инклюзивное образование) в сопровождении тьютора.

Ранее девочке из Приморья подарили щенка после письма Путину.