Путин подарил красноярскому школьнику щенка золотистого ретривера
- РИА Новости
Как отмечается, подарок 12-летнему Арсению вручила министр образования региона Светлана Маковская.
Мальчик написал письмо главе государства после Нового года с просьбой о собаке.
«Подарите мне щенка золотистого ретривера, чтобы у меня был добрый друг. Я верю, чудеса сбываются. Спасибо», — говорилось в послании.
Арсений обучается по адаптированной программе (инклюзивное образование) в сопровождении тьютора.
Ранее девочке из Приморья подарили щенка после письма Путину.