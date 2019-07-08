Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
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- РИА Новости
«Просто была перезагружена электронная система управления, и теплоход самостоятельно добрался в порт в Рыбинск, где он в настоящее время проходит диагностику», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что пассажиры остаются на борту судна.
Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.