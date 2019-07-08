Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

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Пассажирской теплоход, который сел на мель в Рыбинском водохранилище, прибыл в порт для диагностики.
Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Просто была перезагружена электронная система управления, и теплоход самостоятельно добрался в порт в Рыбинск, где он в настоящее время проходит диагностику», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пассажиры остаются на борту судна.

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.

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