Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Пассажирской теплоход, который сел на мель в Рыбинском водохранилище, прибыл в порт для диагностики.

«Просто была перезагружена электронная система управления, и теплоход самостоятельно добрался в порт в Рыбинск, где он в настоящее время проходит диагностику», — приводит РИА Новости сообщение регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что пассажиры остаются на борту судна.

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.