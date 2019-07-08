МЧС предупредило о грозе и граде в Московской области

В Московской области 8 июля ожидается сильный дождь, гроза и град. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Согласно прогнозу погоды... с сохранением до 21:00 понедельника в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, усиление юго-западного ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — цитирует ведомство ТАСС.

Жителям рекомендовано закрывать форточки и окна в домах, а также в целях безопасности отключить электричество, газ и водопровод.

В случае нахождения в непогоду на улице следует избегать рекламных щитов и не укрываться под деревьями, около стен домов и на остановках общественного транспорта.

Ранее kp.ru сообщал об усилении ветра до 18—23 м/с в Ямало-Ненецком автономном округе.