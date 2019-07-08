Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Фрунзенская набережная, дом 46. Произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. Два человека пострадали», — сказал собеседник.

Он уточнил, что пострадавшие были госпитализированы, а пожар, возникший в результате столкновения, ликвидирован.

Ранее в центре Москвы автомобиль c двумя людьми упал в реку.

В июне URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.