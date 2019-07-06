Якутские водолазы нашли в реке машину с двумя погибшими

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В Якутске спасатели-водолазы нашли в реке машину с двумя погибшими. Полиция устанавливает их личности, сообщили в МЧС.
Якутские водолазы нашли в реке машину с двумя погибшими
  • РИА Новости

«На месте работают три спасателя-водолаза. Произвели обследование дна. Обнаружили машину с двумя погибшими. Доставлены на берег. Ведутся работы по подъёму автомобиля. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливаются полицией», — цитирует спасательное ведомство РИА Новости.

Как отмечается, машину нашли в 202-м микрорайоне Якутска. В уголовном розыске МВД установили личность владельца автомобиля.

«В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий и поиск близких погибших для прохождения процедуры опознания», — рассказали там.

В мае в Свердловской области пять человек погибли при падении автомобиля в реку.

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