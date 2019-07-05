Суд в Москве арестовал основателя организации «Домашние деньги»
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля», — сказали в пресс-службе.
В феврале арбитраж признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. В его отношении была введена процедура реструктуризации долгов.
Суд включил обязательства бизнесмена перед банком в размере около 20 млн рублей в реестр требований кредиторов. Рассмотрение по существу дела о банкротстве запланировано на 9 июля.