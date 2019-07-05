Эксперты назвали самые популярные автомобили со средней ценой выше 5 млн рублей

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Стали известны самые продаваемые в России автомобили со средней стоимостью более 5 млн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые популярные автомобили со средней ценой выше 5 млн рублей
  • ©toyota.ru

Первое место занимает Toyota Land Cruiser 200. С января по май 2019 года продано более 2,6 тыс. таких машин. Средняя стоимость — 5,4 млн рублей.

На второй позиции — BMW X5. Реализовано 2,2 тыс. автомобилей. Средняя цена составляет 5,1 млн рублей.

Третья строчка отдана Mercedes-Benz GLS. Продано почти 1,6 тыс. машин. Дилеры предлагают такую модель за 5,7 млн рублей.

Далее следуют Lexus LX и Porsche Cayenne.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что эксперты рассказали о самых дорогих автомобилях, проданных на российском рынке.

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