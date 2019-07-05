СМИ назвали российские регионы с дефицитом яслей

Стали известны российские регионы с дефицитом яслей, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства о политике в сфере образования.

Документ был представлен в июне. В нём использовалась информация по итогам 2018 года.

В Ингушетии в яслях нет мест для 67,15% детей от двух месяцев до трёх лет.

В Крыму этот показатель достигает 56,85%, в Дагестане — 55,21%.

Ещё в 55 регионах дефицит мест в яслях — от 50% до 7%, в 19 — от 7% до 1%.

Полная доступность дошкольного образования для детей младше трёх лет обеспечена в восьми субъектах.

Как отметили в пресс-службе Минпросвещения, в целом по России по итогам 2018 года доступность такого образования составила 83,6%, что на 3,8% больше по сравнению с результатами 2017 года.

Что касается мест в детсадах, то на 1 января 2019 года доступность дошкольного образования для детей от трёх до семи лет в целом по стране достигла 99%.

Стопроцентный показатель отмечен в 73 регионах, ещё в семи он составляет 95—99%.

Ранее сообщалось, что правительство выделит 40 регионам 4 млрд рублей на создание мест в яслях.

Портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодару выделили более 3,5 млрд рублей на строительство и выкуп школ и детсадов.