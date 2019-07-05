В Красноярском крае проводят проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе

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В Красноярском крае организовали проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе из пневматической винтовки, сообщает Nation News со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Красноярском крае проводят проверку по факту травмирования подростка на тренировке по стрельбе
  • © Следственный комитет России

Инцидент произошёл в селе Весёлое.

По предварительной информации, вечером 9 июня 12-летний мальчик вместе с другими детьми находился на стадионе, готовясь к летним соревнованиям под руководством тренера.

«После окончания стрельб один из подростков самостоятельно пошёл заменить мишень, в это время другой начал стрельбу из пневматической винтовки в сторону мишени», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пуля попала пострадавшему в область уха.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются тренер и очевидцы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2018 году портал Newinform сообщал, что в Рязани завели уголовное дело из-за смерти 15-летнего подростка во время тренировки по лёгкой атлетике в одной из спортшкол.

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