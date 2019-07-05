В Татарстане вынесли приговор по делу о смертельном ДТП

В Татарстане вынесли приговор по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева.

Авария произошла в Альметьевском районе в ночь на 2 ноября 2018 года. Обвиняемый управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он превысил скорость и выехал на встречную полосу, где сбил трёх подростков, шедших вдоль обочины.

Двое пострадавших скончались на месте. Третий был госпитализирован.

Суд приговорил водителя к восьми годам колонии-поселения. Он также лишён права управления транспортными средствами на три года. Кроме того, его обязали возместить расходы на похороны и выплатить в качестве компенсации морального вреда по 800 тыс. рублей семьям погибших.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Челябинске тяжело пострадали четверо пешеходов.