Опубликовано видео с подозреваемым в госизмене помощником полпреда

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Появилось видео из здания Лефортовского суда Москвы, где избирали меру пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву, подозреваемому в госизмене.
Опубликовано видео с подозреваемым в госизмене помощником полпреда
  • РИА Новости

  • Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали на 2 месяца — видео из здания суда

Заседание проходило в закрытом режиме, подозреваемый был в маске.

Суд арестовал его на два месяца.

Задержание произошло 4 июля.

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