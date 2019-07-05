Опубликовано видео с подозреваемым в госизмене помощником полпреда
Появилось видео из здания Лефортовского суда Москвы, где избирали меру пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву, подозреваемому в госизмене.
- РИА Новости
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Заседание проходило в закрытом режиме, подозреваемый был в маске.
Суд арестовал его на два месяца.
Задержание произошло 4 июля.
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