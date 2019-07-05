Опубликовано видео с подозреваемым в госизмене помощником полпреда

Появилось видео из здания Лефортовского суда Москвы, где избирали меру пресечения помощнику полпреда президента в Уральском федеральном округе Александру Воробьёву, подозреваемому в госизмене.

РИА Новости

Подозреваемого в госизмене россиянина арестовали на 2 месяца — видео из здания суда Заседание проходило в закрытом режиме, подозреваемый был в маске. Суд арестовал его на два месяца. Задержание произошло 4 июля.