СМИ: В России выдали более 801 тысячи автокредитов в 2018 году

В России выдали 801,3 тыс. автокредитов в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ГК «АвтоСпецЦентр».

За год этот показатель вырос на 10,7%.

«Уже сегодня более 50% автомобилей покупается в кредит. Клиенты осознанно делают выбор в пользу автокредитов, так как с учётом имеющихся специальных программ покупка в кредит зачастую более выгодна, чем обычная покупка», — заявил директор департамента финансовых услуг «АвтоСпецЦентра» Дмитрий Мольков.

По оценке экспертов, 49,03% новых легковых машин покупаются с помощью займа.

Также увеличивается количество кредитов, предоставленных на приобретение машин с пробегом (23% от общего числа займов на авторынке).

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.