СМИ: В России выдали более 801 тысячи автокредитов в 2018 году

Короткая ссылка
В России выдали 801,3 тыс. автокредитов в 2018 году, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз ГК «АвтоСпецЦентр».
СМИ: В России выдали более 801 тысячи автокредитов в 2018 году
  • © РИА Новости

За год этот показатель вырос на 10,7%.

«Уже сегодня более 50% автомобилей покупается в кредит. Клиенты осознанно делают выбор в пользу автокредитов, так как с учётом имеющихся специальных программ покупка в кредит зачастую более выгодна, чем обычная покупка», — заявил директор департамента финансовых услуг «АвтоСпецЦентра» Дмитрий Мольков.

По оценке экспертов, 49,03% новых легковых машин покупаются с помощью займа.

Также увеличивается количество кредитов, предоставленных на приобретение машин с пробегом (23% от общего числа займов на авторынке).

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что россияне потратили 963 млрд рублей на покупку новых автомобилей в период с января по май 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить